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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Karabük’te 9 gitti, 8 geldi

    Karabük’te 9 gitti, 8 geldi
    Süper Lig'de Karabükspor, transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çekiyor. Ligde sonuncu durumda ve maddi krizdeki Karadeniz ekibi, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken, yerlerine yenilerini alıyor. Kırmızı-mavililer daha önceden anlaştığı Sivas'tan Leandrinho, Sakarya'dan Murat Akın, Batman'dan Yusuf Akbulut ve Kastamonu'dan Alican Karadağ'ı aldı. Karabük'te şu ana kadar 9 futbolcu ayrılırken, 8 transfer yapıldı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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