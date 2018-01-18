Karabük’te 9 gitti, 8 geldi

Süper Lig'de Karabükspor, transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çekiyor. Ligde sonuncu durumda ve maddi krizdeki Karadeniz ekibi, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken, yerlerine yenilerini alıyor. Kırmızı-mavililer daha önceden anlaştığı Sivas'tan Leandrinho, Sakarya'dan Murat Akın, Batman'dan Yusuf Akbulut ve Kastamonu'dan Alican Karadağ'ı aldı. Karabük'te şu ana kadar 9 futbolcu ayrılırken, 8 transfer yapıldı.