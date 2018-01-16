Karabükspor transfere doymuyor
Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Murat Akın ile Sivasspor’dan Leandro Rita Dos Martires ve Yusuf Akbulut’u kadrosuna kattı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:12
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Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Toplam 1
Yorum
bjkli RVP yi seviyoruz. Sözleşmesi uzatılsın istiyoruz. Yıllık 5 mio EUR dan 4 yıllık yeni sözleşme yapılsın ki motive olup iyi top oynasın..
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
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