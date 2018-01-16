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    16 Ocak 2018, Salı
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    Karabükspor transfere doymuyor

    Karabükspor transfere doymuyor

    Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu ile Sivasspor’dan ve Yusuf Akbulut’u kadrosuna kattı.

    Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına hızla devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden eski oyuncusu , Sivasspor'dan (Leandrinho) ve 3. Lig ekiplerinden Batmanspor'dan Yusuf Akbulut'u kadrosuna kattı. Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 3 oyuncu daha sonra kulübe geçerek resmi sözleşme imzalayacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:12
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