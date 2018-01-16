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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’te imza şov

    Karabük’te imza şov
    SÜPER Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ilk yarıyı sonuncu tamamlayan Karabükspor, eski oyuncusu Rumen forvet Marius Silviu Alexe ve 'dan sol kanat Ahmet Karadayı'yı kadrosuna kattı. 'ta Aris takımında oynayan 27 yaşındaki Alexe'yle 1.5, Belçika'da Geel'de oynayan 21 yaşındaki Ahmet ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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