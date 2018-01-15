Karabükspor’dan çifte transfer
Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Rumen forvet Marius Silviu Alexe ve Belçika’dan Ahmet Karadayı’yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-mavili ekip Alexe'e ile 1.5 yıllık, Ahmet Karadayı ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:25
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 4
Yorum
net 5 milyonda ne bjk napoliden orta saha oyuncusu istese 15 milyon isterler
Karabükspor’dan çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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