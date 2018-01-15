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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Karabükspor’dan çifte transfer

    Karabükspor’dan çifte transfer

    Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Rumen forvet ve Belçika’dan Ahmet Karadayı’yı kadrosuna kattı.

    Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Güney Kıbrıs'ın Aris Limassol takımından eski oyuncusu Rumen forvet ve Belçika'nın ASV Geel takımında oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile prensipte anladı. Sabah saatlerinde Karabük'e gelen Alexe ve Karadayı Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    Kırmızı-mavili ekip Alexe'e ile 1.5 yıllık, Ahmet Karadayı ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:25
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