;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sessegnon için büyük kapışma

    Sessegnon için büyük kapışma
    Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmeye çalışan, Karabükspor ve Osmanlıspor, transferde karşı karşıya geldi. Fransız L'Equipe gazetesi, iki ekibimizin Montpellier'den Stephane Sessegnon'u transfer etmek istediğini öne sürdü. Fakat 33 yaşındaki hücuma yönelik orta sahanın Başkent ekibinin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Beninli futbolcu, bu sezon 15 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı yaptı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sessegnon için büyük kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN