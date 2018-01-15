Sessegnon için büyük kapışma
Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmeye çalışan, Karabükspor ve Osmanlıspor, transferde karşı karşıya geldi. Fransız L'Equipe gazetesi, iki ekibimizin Montpellier'den Stephane Sessegnon'u transfer etmek istediğini öne sürdü. Fakat 33 yaşındaki hücuma yönelik orta sahanın Başkent ekibinin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Beninli futbolcu, bu sezon 15 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı yaptı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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