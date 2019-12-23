Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Özel sporcular Judo seçmeleri yapıldı

Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı

Trisome Oyunları’nda ’yi temsil edecek özel sporcular seçmeleri, Türkiye binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.

Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen Trisome Games 2020, 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek. Bu organizasyonda milli takımı temsil edecek özel sporcu seçmeleri yapıldı.

8 kadın, 12 erkek judokanın yer aldığı seçmelerin açılışını, Başkanı ile Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt yaptı. İki başkan, müsabakalara katılan judoculara ve antrenörlere başarılar diledi.
Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz verdiler.

  1. 23.12.2019
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