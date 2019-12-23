Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı
Trisome Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek özel sporcular milli takım seçmeleri, Türkiye Judo Federasyonu binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.
Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen Trisome Games 2020, 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Bu organizasyonda milli takımı temsil edecek özel sporcu seçmeleri yapıldı.
8 kadın, 12 erkek judokanın yer aldığı seçmelerin açılışını, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt yaptı. İki başkan, müsabakalara katılan judoculara ve antrenörlere başarılar diledi.
Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz verdiler.
- 23.12.2019
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