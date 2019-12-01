Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu!
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
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- 01.12.2019
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