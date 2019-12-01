Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu! - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'nda dünya şampiyonu oldu!

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu!

'nda kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

'nda kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Ayrıntılar geliyor...

  1. 01.12.2019
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