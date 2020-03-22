Milli jimnastikçi İbrahim Çolak çalışmalarını annesiyle sürdürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan milli jimnastikçi İbrahim Çolak, bu süre zarfında evde gerçekleştirdiği egzersizleri annesiyle birlikte yaptı.
Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, koronavirüs tedbirlerinden dolayı çalışmalarını evde sürdürüyor. İbrahim, sosyal medya hesabından annesi ile spor yaptığı görüntüleri paylaştı.
Başarılı sporcu videoya, "Spor kariyerimde beni hep destekleyen anneme, evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde bazı basit, temel spor hareketlerini gösterdiğim videoyu sizlerle de paylaşıyorum. O bir 'Olimpik Anne' ve siz de çocuğunuzla spor yaparak bir 'Olimpik Anne' olabilirsiniz" notunu ekledi.
Spor kariyerimde beni hep destekleyen anneme,evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde bazı basit,temel spor hareketlerini gösterdiğim videoyu sizlerle de paylaşıyorum.O bir'Olimpik Anne've siz de çocuğunuzla spor yaparak bir 'Olimpik Anne'olabilirsiniz.@pgturkiye #Hayalimiz1 pic.twitter.com/NWc0vllc6B— İbrahim çolak (@Colakibrhm95) March 21, 2020
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