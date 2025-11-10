Atalanta’da Ivan Juric dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör Raffaele Palladino

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'le yollarını ayırma kararı aldı. Sassuolo karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından kulüp yönetimi, Hırvat çalıştırıcı ve ekibiyle yollarını resmen ayırdı.

Sezona Şampiyonlar Ligi biletiyle başlayan Atalanta, ligde beklentilerin altında kaldı. 11 haftada sadece 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden mavi-siyahlılar, topladığı 13 puanla 11. sırada yer alıyor.

Juric yönetiminde Avrupa arenasında ise daha iyi bir performans sergileyen Atalanta, Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı. Ancak Serie A'daki istikrarsız tablo, yönetimin sabrını taşırdı.

Hırvat teknik adam Ivan Juric, sezon başında uzun yıllar takımı çalıştıran Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve getirilmişti.

YENİ HOCA PALLADINO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino'yu getirdi. 41 yaşındaki İtalyan teknik adam, geçen sezon Fiorentina'yı çalıştırmıştı.