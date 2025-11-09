CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Atalanta’yı 3 golle geçtiler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Atalanta’yı 3 golle geçtiler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’da haftanın sürprizlerinden biri Bergamo’da yaşandı. Sassuolo, deplasmanda Atalanta’yı 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Atalanta’yı 3 golle geçtiler (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanan karşılaşmada Sassuolo, deplasmanda Atalanta'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bergamo'da oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini Domenico Berardi (29' pen., 66') ve Andrea Pinamonti (47') kaydetti.

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Sassuolo, ilk yarıda Berardi'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarının hemen başında Andrea Pinamonti farkı ikiye çıkarırken 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Berardi maçın skorunu belirledi: 0-3.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 16'ya yükselterek orta sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Ev sahibi Atalanta ise 13 puanda kaldı ve ligde üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekledi.

REKLAM - D&R
Buruk: Icardi ve Osimhen...
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! 15:41
Erzurum ile Erok puanları paylaştı! Erzurum ile Erok puanları paylaştı! 15:35
Milli atıcılarımız dünya 3.'sü! Milli atıcılarımız dünya 3.'sü! 15:19
Trabzonspor Manisa’da galip! Trabzonspor Manisa’da galip! 15:13
Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri! Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri! 15:05
Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri! Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri! 15:00
Daha Eski
Freiburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri! Freiburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri! 14:54
Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! 14:43
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 14:35
Lorient-Toulouse maçı yayın bilgisi! Lorient-Toulouse maçı yayın bilgisi! 14:32
Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 14:25
Inter-Lazio maçı detayları! Inter-Lazio maçı detayları! 13:59