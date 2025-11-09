Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Atalanta’yı 3 golle geçtiler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanan karşılaşmada Sassuolo, deplasmanda Atalanta'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bergamo'da oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini Domenico Berardi (29' pen., 66') ve Andrea Pinamonti (47') kaydetti.

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Sassuolo, ilk yarıda Berardi'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarının hemen başında Andrea Pinamonti farkı ikiye çıkarırken 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Berardi maçın skorunu belirledi: 0-3.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 16'ya yükselterek orta sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Ev sahibi Atalanta ise 13 puanda kaldı ve ligde üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekledi.