Pisa - Cremonese maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Serie A

Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'nın 11. hafta açılış maçında Pisa, Arena Garibaldi'de Cremonese'yi konuk edecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi ekip, 6 puanla yer aldığı 17. sıradan yükselmek için 3 puanı cebine koymayı hedefliyor. Cremonese ise 14 puanla 10. sırada yer alıyor ve bu sezon ulaştığı galibiyet serisini deplasmanda 4'e çıkarmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Pisa - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:56 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:57
Pisa ile Cremonese, Serie A'nın 11. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. 17. sıradaki ev sahibi ekip, bu sezonun ilk galibiyetini taraftarının önünde almak için Cremonese karşısında sürpriz arayacak. Düşme hattı sınırında yer alan Alberto Gilardino'nun öğrencileri, bu maçta 3 puan almaları halinde 4 maçlık beraberlik serisine de son vermiş olacak. Cremonese ise yer aldığı 10. sıradan yükseklere tırmanmak için sahaya çıkacak. İşte Pisa - Cremonese maçı detayları...

Pisa - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pisa - Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa - Cremonese maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. İtalya'daki Arena Garibaldi'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Pisa - Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa - Cremonese maçı, S Sport Plus ve TiviBu spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Matteo Marcenaro'nun düdüğüyle start alacak karşılaşmada Marcenaro'nun yardımcılıklarını Stefano Alassio ve Dario Garzelli üstlenecek.

Pisa - Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy

