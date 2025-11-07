Pisa - Cremonese maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pisa ile Cremonese, Serie A'nın 11. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. 17. sıradaki ev sahibi ekip, bu sezonun ilk galibiyetini taraftarının önünde almak için Cremonese karşısında sürpriz arayacak. Düşme hattı sınırında yer alan Alberto Gilardino'nun öğrencileri, bu maçta 3 puan almaları halinde 4 maçlık beraberlik serisine de son vermiş olacak. Cremonese ise yer aldığı 10. sıradan yükseklere tırmanmak için sahaya çıkacak. İşte Pisa - Cremonese maçı detayları...

Pisa - Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa - Cremonese maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. İtalya'daki Arena Garibaldi'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Pisa - Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa - Cremonese maçı, S Sport Plus ve TiviBu spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Matteo Marcenaro'nun düdüğüyle start alacak karşılaşmada Marcenaro'nun yardımcılıklarını Stefano Alassio ve Dario Garzelli üstlenecek.

Pisa - Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy