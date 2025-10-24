CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milan - Pisa maçı detayları | Milan - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 8. haftasında, zirvedeki erken farkını sürdürmeyi hedefleyen Milan, en alt sıradaki Pisa'yı konuk ediyor. Tüm kulvarlarda 7 maçtır yenilmeyen ev sahibi takım, Fiorentina karşısında aldığı etkili geri dönüşün ardından Serie A'da 16 puan topladı. Pisa ise şu ana kadar topladığı 3 puan ile ligdeki en kötü sezon başlangıcı ile tarihe yazıldı. Peki Milan - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 13:51 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 13:54
Milan - Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da şampiyonluk mücadelesinde zirveye yerleşen Milan, Pisa'yı konuk ediyor. Ligin 2. haftasında aldığı tek mağlubiyetle 16 puan ve +7 averaja ulaşan ev sahibi takım, San Siro'da zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Serie A'^ya bu sene çıkan Pisa ise 7 maçta sadece 3 puan toplayabildi ve -7 averajla son sıraya yerleşti. Peki Milan - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Pisa maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. MaçıLuca Zufferli yönetecek.

Milan - Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan - Pisa maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milan - Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavloviç; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo; Nzola

