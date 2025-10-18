Torino 1-0 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Torino, evinde Napoli'yi konuk etti. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Torino'ya galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Giovanni Simeone'den geldi. Bu golle birlikte Torino, maçın kalan dakikalarında skoru korumayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Napoli 15 puanda kalırken Torino puanını 8'e yükseltti.

Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Inter'i konuk edecek. Torino ise bir kez daha taraftarı önünde Genoa ile karşılaşacak.