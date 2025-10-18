CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Torino 1-0 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 7. haftasında Torino, sahasında güçlü rakibi Napoli’yi Giovanni Simeone’nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 21:04
İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Torino, evinde Napoli'yi konuk etti. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Torino'ya galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Giovanni Simeone'den geldi. Bu golle birlikte Torino, maçın kalan dakikalarında skoru korumayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Napoli 15 puanda kalırken Torino puanını 8'e yükseltti.

Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Inter'i konuk edecek. Torino ise bir kez daha taraftarı önünde Genoa ile karşılaşacak.

