Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Cagliari maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona: Montipo, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Duda, Serdar, Suslov, Bradaric, Mosquera, Sarr

Cagliari: Caprile, Zappa, Palomino, Luperto, Obert, Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello, Viola, Pavoletti

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