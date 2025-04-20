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Haberler İtalya Serie A Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan-Atalanta 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:00
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Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.Milan-Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Atalanta maçı 20 Nisan Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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