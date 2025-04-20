Empoli-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli-Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Empoli-Venezia maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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