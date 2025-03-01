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Haberler İtalya Serie A Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta ile Venezia 27. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:56
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Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Venezia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta - Venezia maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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