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Haberler İtalya Serie A Bologna-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Bologna-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Bologna ile Milan 9. haftada ertelenen maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 12:39
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Bologna-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Bologna-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Milan maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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