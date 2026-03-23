Orkun Kökçü'den flaş transfer kararı! Arne Slot onu çok istiyordu

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın dev kulüplerinin yaz transfer döneminden beri talip olduğu Kökçü, geleceğine dair net kararını verdi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yakaladığı performansla birlikte iştah kabartmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında 30 milyon Euro'ya Benfica'dan transfer ederken 25 yaşındaki oyuncu Inter, Liverpool ve Newcastle United gibi takımların ilgisini geri çevirmişti.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın kaptanına olan ilgi sezonun son bölümüne yaklaşılmasıyla birlikte yeniden artmış durumda. Milli futbolcuya Feyenoord'dan eski teknik direktörü Arne Slot'un ilgisi bitmiyor. Yazın da Liverpool'dan gelen teklife olumsuz yaklaşan Orkun'a ayrıca Serie A ekibi Inter de göz dikmiş durumda. Bu iki takımın yazdan bu yana olan isteği aynı şekilde sürse de deneyimli oyuncunun bir yere gitmeye niyeti yok. Beşiktaş yönetimi de Orkun Kökçü için kapıları kapatmış durumda.

TEK HAYALİ BEŞİKTAŞ'A KUPALAR KAZANDIRMAK

Yıldız isimle ilgili son günlerde çok önemli kulüplerin adı transfer için geçse de başarılı futbolcunun ve siyah-beyazlı kulübün odağı farklı. Orkun'un şu an için Beşiktaş'a dair tek hayali "Çocukluk aşkım" dediği siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak. Yönetim ve teknik ekip de yeni sezon için kurulacak takımı kaptan Orkun Kökçü çevresinde şekillendirecek. Tamamen sahaya odaklanan tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş ile sezonun kalanını iyi geçirmek hem de A Milli Takım'la Dünya Kupası hayaline ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor.

BİRLİKTE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI!

Feyenoord'la 2022/23 sezonunda teknik direktör Arne Slot yönetiminde şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, aynı zamanda Hollanda'da sezonun oyuncusu ödülünü almıştı.

Haarlem doğumlu olan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyerken A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Ay-Yıldızlı ekipte 46 kez görev alan 25 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti.

Bu sezon toplam 32 maçta 7 gol, 8 asist kaydeden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımda 15 gole katkı sağlamayı başardı.

F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu!
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: Gündem Orta Doğu'da savaş
İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası!
Icardi'ye sürpriz talip!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayşe Cora'da kırık tespit edildi! Ayşe Cora'da kırık tespit edildi! 15:22
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları devam etti F.Bahçe'de derbi hazırlıkları devam etti 15:07
Victor Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen ne zaman dönecek? 14:40
Burak Çetinkaya'dan milli başarı! Burak Çetinkaya'dan milli başarı! 14:36
F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! 14:29
LaLiga'da Barcelona farkı! LaLiga'da Barcelona farkı! 14:04
Daha Eski
Göztepe'de Juan rekor yolunda! Göztepe'de Juan rekor yolunda! 13:52
Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri 13:20
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 13:10
İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! 13:04
F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd 12:41
Icardi'ye sürpriz talip! Icardi'ye sürpriz talip! 12:38