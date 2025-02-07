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Haberler İtalya Serie A Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Juventus 24. haftada karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 23 karşılaşmada sadece 1 defa kaybeden Thiago Motta'nın öğrencileri, 9 galibiyet ve 13 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Juventus'ta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:00
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Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.Ligde oynadığı 23 karşılaşmada sadece 1 defa kaybeden Thiago Motta'nın öğrencileri, 9 galibiyet ve 13 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Juventus'ta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Juventus maçı 7 Şubat Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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