Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 14. haftasında karşı karşıya gelen Fiorentina ile Inter, karşılaşmada ev sahibi takım oyuncusu Edoardo Bove'nin rahatsızlanmasından dolayı mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma ileri bir tarihe ertelenirken, Fiorentina - Inter maçının günü ve saati belli oldu. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FIORENTINA - INTER MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da ertelenen Fiorentina - Inter maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

FIORENTINA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak Fiorentina - Inter maçı EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.