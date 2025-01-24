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Haberler İtalya Serie A Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino ile Cagliari 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 10:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:10
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Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Cagliari maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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