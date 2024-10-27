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Haberler İtalya Serie A

Parma 1-1 Empoli | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da Parma, kendi sahasında Empoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, dakika 80'de attığı gol ile 1 puanı kurtadı. İşte 1-1 sonuçlanan maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 16:21
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Parma 1-1 Empoli | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da Parma, kendi sahasında Empoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, dakika 80'de attığı gol ile 1 puanı kurtadı. İşte 1-1 sonuçlanan mücadeleden önemli dakikalar:

Birinci yarıda süren sessizliği dakika 35'te Parma'lı oyuncu W. Coulibaly bozdu fakat attığı gol skor tabelasında Empoli'nin işine geldi. Fransız oyuncunun kendi kalesine attığı gol ile misafir ekip 1-0 öne geçti.

İlk devrede başka gol kaydedilmedi ve devre arasına Empoli'nin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda G. Charpentier, E. Valeri'nin asisti ile dakika 80'de fileleri havalandırdı ve Parma adına beraberliği getirdi.

Golden 3 dakika sonra Parma, penaltı fırsatı kazandı fakat A. Bonny, Milan'dan kiralık olarak bu sezon yaz transfer döneminde Empoli'ye gelen D. Vasquez'i geçemedi.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve Stadio Ennio Tardini'de puanlar paylaşıldı.

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