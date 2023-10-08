Napoli 1 - 3 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk ettiği Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligin 8. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli karşısında Fiorentina, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.