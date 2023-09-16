Haberler İtalya Serie A Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:31
Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: 6 numara transferi neden olmadı! İşte perde arkası...
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye hareketi öncesi önemli açıklamalar
van Aanholt'tan flaş itiraf! "Başkana çok kızdım"
İsmail Kartal'dan 6 numara kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genoa - Napoli maçı saat kaçta?
Juventus - Lazio maçı saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan Tan Sağtürk'e önemli görev
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United - Brendford maçı saat kaçta? Newcastle United - Brendford maçı saat kaçta? 13:10
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler! 13:03
Manisa FK Giresun deplasmanına çıkacak Manisa FK Giresun deplasmanına çıkacak 12:37
Göztepe'de hedef 3 puan! Göztepe'de hedef 3 puan! 12:26
Flaş Ndombele gerçeği! G.Saray'a gelmek için... Flaş Ndombele gerçeği! G.Saray'a gelmek için... 12:15
G.Saray - Samsunspor maçı saat kaçta? G.Saray - Samsunspor maçı saat kaçta? 12:14
Daha Eski
G.Saray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? G.Saray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 12:12
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 12:05
PSV - Nec Nijmegen maçı saat kaçta? PSV - Nec Nijmegen maçı saat kaçta? 12:04
Feyenoord - Heerenveen maçı saat kaçta? Feyenoord - Heerenveen maçı saat kaçta? 11:59
Bochum - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Bochum - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 11:55
Köln - Hoffenheim maçı saat kaçta? Köln - Hoffenheim maçı saat kaçta? 11:51