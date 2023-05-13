Inter 4-2 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter evinde Sassuolo'yu konuk etti.

Milano ekibi, rakibini 41 ile 89. dakikalarda Romelu Lukaku, 55. dakikada Ruan Tressoldi (k.k.) ve 58. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 63. dakikada Matheus Henrique ve 77. dakikada Davide Frattesi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE MERT MÜLDÜR SÜRE ALMADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı. Sassuolo'da top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür de aynı şekilde maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter bu sonuçla puanını 66'ya yükseltirken, Sassuolo 44 puanda kaldı.