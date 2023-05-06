Haberler İtalya Serie A Kutlamalarda 4 kişi öldü

Kutlamalarda 4 kişi öldü

NapoliSerie A'da 33 yıl sonra şampiyon olurken kutlamalarda silahlar da kullanıldı. Emniyet güçlerinin açıklamasına göre açılan ateş sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ise 203 kişi yaralandı. Bu arada ilginç bir tesadüf de dikkatlerden kaçmadı. Arjantin 1986 yılında Dünya Kupası'nı aldıktan sonra Napoli 1987'de mutlu sona ulaşmıştı. 2022'de kupayı yine Arjantin kazandı. Ardından Sicilya temsilcisi yine şampiyonluk kupasına uzandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Kutlamalarda 4 kişi öldü
Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra şampiyon olurken kutlamalarda silahlar da kullanıldı. Emniyet güçlerinin açıklamasına göre açılan ateş sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ise 203 kişi yaralandı. Bu arada ilginç bir tesadüf de dikkatlerden kaçmadı. Arjantin 1986 yılında Dünya Kupası'nı aldıktan sonra Napoli 1987'de mutlu sona ulaşmıştı. 2022'de kupayı yine Arjantin kazandı. Ardından Sicilya temsilcisi yine şampiyonluk kupasına uzandı.
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