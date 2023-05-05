Napoli şampiyon

İtalya Serie A'da Napoli 33 yıllık şampiyonluk özlemini dindirdi. Ligde son zaferini Diego Maradona önderliğinde alan Napoli, Udinese ile deplasmanda berabere kalarak Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon 32 maçta sadece 2 kez yenilen Napoli, deplasmanda aldığı beraberlikle bitime 5 hafta kala 80 puana yükselip en yakın takipçisi 64 puanlı Lazio ile farkı 16'ya çıkardı. Napoli, Serie A'da 1986-1987 ve 1989-1990 sezonundan sonra 3. kez ipi en önde göğüsledi. Napoli'nin 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonluktan sonra stadyumda ve şehirde müthiş görüntüler oluştu. İtalya'daki coşku, Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarını anımsattı.