Haberler İtalya Serie A Udinese 1-1 Napoli(MAÇ SONUCU - ÖZET) 33 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk

Udinese 1-1 Napoli(MAÇ SONUCU - ÖZET) 33 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile Napoli karşı karşıya geldi. Napoli deplasmanda 1-1 berabere kalarak İtalya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 23:44
Udinese 1-1 Napoli(MAÇ SONUCU - ÖZET) 33 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Napoli, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Rosario Abisso yönetti. Ev sahibi ekip Udinese karşılaşmaya; Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra ve Nestorowski ile sahaya çıktı. Konuk ekip Napoli ise Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Kvaratskhelia ve Osimhen 11'i ile sahadaydı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip Udinese'nin golünü 13'üncü dakikada Lovric kaydederken, Napoli'nin golünü 52'nci dakikada Osimhen attı. Bu sonucun ardından Napoli, en yakın rakibi Lazio ile puan farkını 16'ya yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARİHİNDEKİ 3'ÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti. Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti'nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI

33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia'nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Napoli'nin sezon başında Dinamo Batumi'den 11.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı. 22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli'nin en önemli oyuncularından biri oldu.

TARAFTARLAR MAÇI STADYUMDA KURULAN DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ

Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler. Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi. Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai'nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...
Başkan Erdoğan Samsun Mitingin'de tarihi kalabalığa seslendi: "Başımın tacısın Samsun"
Bakasetas'ın cezası açıklandı! F.Bahçe maçında...
G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor’un eski yıldızı Serie A yolunda
Emirhan İlkhan İtalya’da unutuldu
R. Sociedad David Silva ile 1 yıl uzattı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi!
Hıdırellez kutlamalarında söylenecek sözler, edilecek dualar
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tolunay Kafkas: Keşke 11'e 11 oynansaydı Tolunay Kafkas: Keşke 11'e 11 oynansaydı 23:14
Erdinç Sözer'den galibiyet yorumu Erdinç Sözer'den galibiyet yorumu 23:14
Edgar IE'den Galatasaray açıklaması! Edgar IE'den Galatasaray açıklaması! 23:09
Deniz Türüç'ten güldüren tepki! Deniz Türüç'ten güldüren tepki! 23:05
Figueiredo'dan galibiyet sözleri! Figueiredo'dan galibiyet sözleri! 22:58
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 22:44
Daha Eski
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 22:32
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 21:18
F.Bahçe'nin Giresunspor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Giresunspor mesaisi başladı! 21:13
Fenerbahçe HDI Sigorta Arkas'ı devirdi! Fenerbahçe HDI Sigorta Arkas'ı devirdi! 20:57
Başakşehir - Ankaragücü | CANLI İZLE Başakşehir - Ankaragücü | CANLI İZLE 20:20
Bakasetas'ın cezası açıklandı! F.Bahçe maçında... Bakasetas'ın cezası açıklandı! F.Bahçe maçında... 20:03