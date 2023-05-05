Haberler İtalya Serie A Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Serie A'da 33 yıl sonra mutlu sona ulaşan Napoli'de şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftar yaralandı. 26 yaşındaki taraftar hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 15:04
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Napoli, Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi.

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.

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