Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü!

Napoli, Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Napoli, Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.
Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi.
Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.