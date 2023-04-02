Spezia - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Spezia ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZİA - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Salernitana maçı 2 Nisan Pazar günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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