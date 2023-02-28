Haberler İtalya Serie A Juventus 4-2 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus 4-2 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Torino'yu ağırladı. 6 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etmiş oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 01:23
Juventus 4-2 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Juventus ile Torino kozlarını paylaştı. Mücadele ev sajibinin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri Juan Cuadrado, Danilo, Bremer ve Adrien Rabiot kaydetti. Torino'nun golleri ise Yann Karamoh ve Antonio Sanabria'dan geldi.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Juventus, 35 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Torino ise 31 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Juventus deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan herkesi gölgede bırakacak transfer! Yıldız isim yeşil ışık geliyor...
İstanbul'da kan donduran olay! Ekipler çevirdi bagajda battaniyeye sarılı halde bulundu
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus - Torino maçı saat kaçta?
Cremonese - Roma maçı saat kaçta?
EYT yasası meclisten geçti! EYT şartları neler, başvuruları ne zaman?
YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
Fulham 2-0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fulham 2-0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET) 01:19
Leicester'e evinde şok! Leicester'e evinde şok! 01:12
Brighton tek golle turladı! Brighton tek golle turladı! 01:04
City rahat turladı! City rahat turladı! 00:56
Daha Eski
Roma rakibine bir ilki yaşattı! Roma rakibine bir ilki yaşattı! 23:00
Bodrumspor'u deviren Eyüpspor yeniden lider! Bodrumspor'u deviren Eyüpspor yeniden lider! 22:58
Ronaldo, S. Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi Ronaldo, S. Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi 20:53
Tottenham ile F1 ortaklık anlaşması yaptı Tottenham ile F1 ortaklık anlaşması yaptı 20:52
Boluspor 2 transferi resmen duyurdu Boluspor 2 transferi resmen duyurdu 20:28
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 19:57