Juventus 4-2 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Juventus ile Torino kozlarını paylaştı. Mücadele ev sajibinin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri Juan Cuadrado, Danilo, Bremer ve Adrien Rabiot kaydetti. Torino'nun golleri ise Yann Karamoh ve Antonio Sanabria'dan geldi.
Üst üste 4. galibiyetini elde eden Juventus, 35 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Torino ise 31 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Juventus deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak..