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Demiral Inter’e

Skriniar’ı PSG’ye gönderecek İtalyan devi, yerini milli yıldızla doldurmak için Atalanta’ya teklif yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Demiral Inter’e

Atalanta forması giyen Merih Demiral İnter yolcusu... Milan Skriniar'ı PSG'ye göndermek üzere olan İnter, yerini milli yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki stoperin kulübü Atalanta'yla resmi görüşmelere başlayan İtalyan devi, transfere kısa sürede nokta koymak istiyor. Sezon başında 20 milyon euro'ya bonservisini aldığı Merih için 45 milyon euro talep eden Atalanta'yla pazarlıklar başladı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde milli savunmacı, İnter'de Hakan Çalhanoğlu'yla takım arkadaşı olacak.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Seria A'da 17 maça çıktı ve 1 kez rakip ağları havalandırdı.

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