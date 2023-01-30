Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 20. haftada Udinese ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Hellas Verona maçı 30 Ocak Pazartesi günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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UDINESE - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success

Hellas Verona

Montipo; Ceccherini, Hien, Magnani; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric