Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Lecce ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Milan maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LECCE - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Milan

Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud