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Lazio Salernitana: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da 12. hafta karşılaşmasında Lazio Salernitana'yı konuk etti. Lazio sahasında rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 21:56
Lazio Salernitana: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftası keyifli bir mücadeleye sahne oldu.

Lazio ile Salernitana'nın kozlarını paylaştığı mücadelede kazanan taraf misafir takım oldu.

Mücadelede ilk gol 41. dakikada Lazio'da Zaccagni'den geldi.

Ardından 51. dakikada Candreva skoru eşitleyen golü kaydetti.

68. dakikada ise Salernitana takımında sahneye Fazio çıktı ve takımını öne geçirdi.

Salernitana'da 76. dakikada B. Dia skoru 3-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Böylece Lazio, ligde 24 puanla 4. sırada yer aldı.

Konuk ekip Salernitana ise 16 puanla 9. sıraya yerleşti.

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