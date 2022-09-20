Haberler Fenerbahçe Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Yaz transfer sezonunda yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan yıldız savunmacı Kim Min-Jae, kısa sürede İtalya'ya uyum sağladı. Kim Min-Jae hakkında Napoli efsanesi Salvatore Bagni açıklamalarda bulundu. Bagni Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, Kim'in transferi hakkında önemli itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 13:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, İtalya'da fırtına gibi esiyor.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Güney Kore'li stoper, oynadığı futbolla İtalya'nın dev kulüplerine adeta göz kırpıyor.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Spalletti'nin oyun şablonunda futbolunu oldukça geliştiren Kim Min-Jae, Napoli'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Bagni yaptığı konuşmada, daha önce yıldız oyuncuyu İngiliz kulüplerine önerdiğini ifade etti.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

İtalyan futbol adamı buna karşın, Fenerbahçe'nin 3 milyon gibi cüzzi bir rakama oyuncunun Fenerbahçe'nin yolunu tuttuğunu açıkladı.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

İşte Bagni'nin Kim Min-Jae'ye dair yaptığı o konuşma...

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

"Üç yıl önce, iş birliği yaptığım bir menajerle Kim hakkında konuşuyorduk. Onu, İngiliz kulüplerine önermek istedim.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Hyundai'den Peki Guoan'a 5 milyon euroya transfer olmuştu. O zamanlar, İngiltere'de hiçbir kulüpten bana cevap gelmedi.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Sadece İngiliz kulüpleri değil, başka takımlara da Kim'i önerdim ama o, ertesi yıl Fenerbahçe'ye, sadece 3 milyon euroya transfer oldu.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

KİMSE POTANSİYELİNİ FARK ETMEDİ
Bu yaşananlar, onun potansiyelinin kimsenin farkında olmadığı zamanlardı.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Napoli Sportif Direktörü Giuntoli'yi tebrik ederim.

Kim Min-Jae ve transfer gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe'den önce..."

Kim, kişiliği ve karakteriyle beni şaşırttı. Saha içinde hata yapmıyor ve rakiplerin hücum etkinliğini de azalttı.

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