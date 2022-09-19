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İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Udinese - İnter maçı oynanırken büyük şok yaşadı. Tolgay İnter filelerini havalandırdığı sırada evinde hırsızlık şoku yaşadı. Haberin detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 19:59
İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

Tolgay, 90. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

Udinese 7. haftasının geride kaldığı İtalya Serie A'da 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

Tolgay bu sezon Udinese formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı.

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

3 sezondur İtalya'da top koşturan Tolgay, maç esnasında şok yaşadı.

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

Udinese'nin 3. golünü attığı akşamda Tolgay'ın evine hırsız girdi.

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

İtalyan basınında yer alan haberde, altın takılar ve iki dizüstü bilgisayar dahil olmak üzere yaklaşık 12.000 avro para çalındı.

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