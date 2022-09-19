İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese evinde İnter'i konuk etti.
Udinese'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada Tolgay Arslan karşılaşmanın 79. dakikasında oyuna dahil oldu.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese evinde İnter'i konuk etti.
Udinese'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada Tolgay Arslan karşılaşmanın 79. dakikasında oyuna dahil oldu.
Tolgay, 90. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.
Udinese 7. haftasının geride kaldığı İtalya Serie A'da 16 puanla 3. sırada yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, altın takılar ve iki dizüstü bilgisayar dahil olmak üzere yaklaşık 12.000 avro para çalındı.
İtalyan Polisi konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.
Tolgay Arslan 2014-2015 sezonunda Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Ülkemizde Beşiktaş formasıyla 131 maça çıkan orta saha oyuncusu siyah beyazlı forma ile 3 gol attı.
5 sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay 2 sezon sarı lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe ile 33 karşılaşmada 2 gol attı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya'da performansını her geçen gün arttırken 66 karşılaşmada 6 gol kaydetti.