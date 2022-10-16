Hellas Verona Milan: 1-2 | MAÇ SONUCU

Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile küme düşme hattındaki Hellas Verona karşılaştı.
Maçın 9. dakikasında Hellas Veronalı Miguel Veloso'nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip öne geçti: 0-1.
19. dakikada ev sahibi takım, Türk asıllı Alman oyuncusu Koray Günter'in golüyle maçta eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Milan'a galibiyeti getiren golü, 81. dakikada Sandro Tonali attı: 1-2.
Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, ligde puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
Hellas Verona ise 5 puanla 18. sırada kalırken, ligde üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.