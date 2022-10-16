Spezia - Cremonese maçı CANLI İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Spezia ile Cremonese karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

SPEZIA - CREMONESE MAÇI 11'LER:

Spezia: Bartłomiej Dragowski, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Holm, Kiwior, Bourabia, Agudelo, Amian, Nzola, Gyasi

Cremonese: Carnesecchi, Semicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Meïté, Castagnetti, Zanimacchia, Pickel, Okereke, Dessers



SPEZIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spezia - Cremonese maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.