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Spezia - Cremonese maçı CANLI İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Spezia ile Cremonese karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz....

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:30
Spezia - Cremonese maçı CANLI İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Spezia ile Cremonese karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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SPEZIA - CREMONESE MAÇI 11'LER:

Spezia: Bartłomiej Dragowski, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Holm, Kiwior, Bourabia, Agudelo, Amian, Nzola, Gyasi

Cremonese: Carnesecchi, Semicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Meïté, Castagnetti, Zanimacchia, Pickel, Okereke, Dessers

SPEZIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spezia - Cremonese maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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