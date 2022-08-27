Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Bologna maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

Milan - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MILAN - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Bologna

Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Barrow, Arnautovic