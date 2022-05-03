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Transferi Kezman duyurdu! "Milinkovic-Savic Manchester United'ı istiyor"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mateja Kezman, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen vatandaşı Sergej Milinkovic-Savic'in Manchster United'a transfer olmak istediğini açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:51
Transferi Kezman duyurdu! "Milinkovic-Savic Manchester United'ı istiyor"

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic hakkında transfer spekülasyonları sürerken yıldız oyuncunun menajerliğini yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Mateja Kezman'dan konuya dair açıklamalar geldi.

Milinkovic-Savic'e teklifler olduğunu doğrulayan Kezman, "Sergej'i isteyen çok fazla kulüp var. Şu anda Manchester United ve Paris Saint Germain ile görüşüyoruz. Sergej'in şu anda tek odağı Lazio ile sezon en iyi yerde bitirebilmek ancak sezon sonunda Manchester United'a katılmak istediğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 10 gol 12 asistlik performans gösterdi.

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