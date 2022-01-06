Sampdoria Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Sampdoria-Cagliari maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da 20. hafta maçları oynanacak. Sampdoria sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Mücadele öncesi ev sahibi takımın 20, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...
📺SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sampdoria'nın sahasında Cagliari'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo
Cagliari: Cragno; Bellanova, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Deiola, Grassi, Oliva; Pereiro, Pedro