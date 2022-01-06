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Sampdoria Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 20 puanla 15. sırada bulunan Sampdoria sahasında küme düşme hattında yer alan Cagliari'yi ağırlayacak. Peki, Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:40
Sampdoria Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

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İtalya Serie A'da 20. hafta maçları oynanacak. Sampdoria sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Mücadele öncesi ev sahibi takımın 20, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

📺SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria'nın sahasında Cagliari'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo

Cagliari: Cragno; Bellanova, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Deiola, Grassi, Oliva; Pereiro, Pedro

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