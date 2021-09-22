Haberler İtalya Serie A Spezia 2-3 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spezia 2-3 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Juventus deplasmanda Spezia ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'a galibiyeti getiren goller Kean, Chiesa ve de Ligt'ten geldi. Spezia'nın gollerini Gyasi ve Antiste kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:32
Spezia 2-3 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Spezia ile Juventus kozlarını paylaştı. deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Alberto Picco Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Juventus 3 puanın sahibi oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kean, 66. dakikada Chiesa ve 72. dakikada de Ligt kaydetti. Spezia'nın gollerini ise 33. dakikada Gyasi ile 49. dakikada Antiste attı.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Juventus 5 puanı yükseldi. Spezai ise 4 puanda kaldı. Serie A'nın 6. haftasında Juventus evinde Sampdoria'yı konuk edecek. Spezia ise Milan ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA