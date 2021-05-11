Cristiano Ronaldo'ya imzalı forma karşılığı Ferrari hediye edildi!

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Ferrari'nin İtalya'nın Maranello kentindeki Formula 1 merkezini ziyaret etti.

Ronaldo ziyaretinde Juventus, Ferrari ve Exor holding şirketlerinin sahibi olan Agnelli ailesiyle buluştu.

Ferrari'nin Formula 1 takımının evi olan ve 1947'den beri yarış arabaları ürettiği Maranello'ya giden Ronaldo, Kırmızıların pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile bir fotoğraf çektirirken, her iki sürücüye de imzalı formasını hediye etti.

İtalyan basınındaki yer alan habarlere göre, Ferrari tarafından Ronaldo'ya yeni bir araba verildi.

Öte yandan Ronaldo, bu ziyareti nedeniyle Juventus antrenmanını kaçırdı.