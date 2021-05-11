Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo'ya imzalı forma karşılığı Ferrari hediye edildi!

'ya imzalı forma karşılığı hediye edildi!

'un dünyaca ünlü futbolcusu , 'nin 'daki merkezini ziyaret ederken, takımının antrenmanını kaçırdı. basını, Ferrari'nin bu ziayret sonrası Portekizli futbolcuya otomobil hediye ettiğini öne sürdü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:42
Cristiano Ronaldo'ya imzalı forma karşılığı Ferrari hediye edildi!

devi 'ta forma giyen , 'nin 'nın kentindeki merkezini ziyaret etti.

Ronaldo ziyaretinde Juventus, Ferrari ve şirketlerinin sahibi olan ailesiyle buluştu.

Ferrari'nin Formula 1 takımının evi olan ve 1947'den beri yarış arabaları ürettiği Maranello'ya giden Ronaldo, Kırmızıların pilotları ve ile bir fotoğraf çektirirken, her iki sürücüye de imzalı formasını hediye etti.

basınındaki yer alan habarlere göre, Ferrari tarafından Ronaldo'ya yeni bir araba verildi.

Öte yandan Ronaldo, bu ziyareti nedeniyle Juventus antrenmanını kaçırdı.

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