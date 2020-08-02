Bologna-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Bologna'da Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu ve Mattia Bani bu maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Daniele Baselli, Lorenzo De Silvestri, Armando Izzo, Soualiho Meité ve Lyanco oynayamayacak.

BOLOGNA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Torino maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.