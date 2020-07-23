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23 Temmuz 2020, Perşembe
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imzayı atacak

Cengiz Ünder imzayı atacak

Roma formasıyla 3. sezonunu tamamlayan , yolunda... Uzun süredir Napoli'nin görüşme halinde olduğu milli futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Roma ile anlaşan Napolili yöneticilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.

Roma formasıyla 3. sezonunu tamamlayan , yolunda... Uzun süredir Napoli'nin görüşme halinde olduğu milli futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Roma ile anlaşan Napolili yöneticilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor. Roma'nın son maç kadrosuna alınmayan 23 yaşındaki Cengiz'in de yeni takımında senelik 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

  1. 23.7.2020
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