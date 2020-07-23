Cengiz Ünder imzayı atacak
Roma formasıyla 3. sezonunu tamamlayan Cengiz Ünder, Napoli yolunda... Uzun süredir Napoli'nin görüşme halinde olduğu milli futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Roma ile anlaşan Napolili yöneticilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.
Roma formasıyla 3. sezonunu tamamlayan Cengiz Ünder, Napoli yolunda... Uzun süredir Napoli'nin görüşme halinde olduğu milli futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Roma ile anlaşan Napolili yöneticilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor. Roma'nın son maç kadrosuna alınmayan 23 yaşındaki Cengiz'in de yeni takımında senelik 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
- 23.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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