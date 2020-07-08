İtalya Serie A'nın 31. haftasında Sassuolo, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda konuk olduğu Bologna'yı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne gitme hedefini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Bologna ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo 2-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Berardi ve Haslin kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Barrow'dan geldi.
Bu skorun ardından Sassuolo puanını 43'e yükseltirken, Bologna 41 puanda kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 01:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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