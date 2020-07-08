Bologna 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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1-2 | MAÇ SONUCU

Bologna 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

A'nın 31. haftasında , 'Ara 'nda konuk olduğu 'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'ne gitme hedefini sürdürdü.

A'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'Ara 'nda oynanan karşılaşmayı kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Berardi ve Haslin kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Barrow'dan geldi.

Bu skorun ardından Sassuolo puanını 43'e yükseltirken, Bologna 41 puanda kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 01:26
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