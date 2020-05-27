İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Ligler başlamazsa dibe vuracağız

Corona virüsü nedeniyle futbolun askıya alındığı İtalya'da gözler 28 Mayıs'ta yapılacak toplantıya çevrilirken, Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan acı bir itiraf geldi.

Gravina, Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrası Riparte l'Italia'ya yaptığı açıklamada, "Federasyonun görevi, futbolun bir an önce ve güvenli bir biçimde başlamasını sağlamak. Ekonomik kriz, her alanda büyük bir darbe vurdu. Bizim görevimiz ise İtalya'nın en azından futbol açısından tekrar ayağa kalkmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Gravina, "İtalya'da futbol hemen başlamazsa, hasar onarılamayacak boyuta gelecek. Dibe vuracağız. Zararımız şimdiden 500 milyon euroyu geçti. 100.000 işçiyi, 1.4 milyon üyeyi ve 4.7 milyar euro ciroyu kurtarmalıyız. Kurtarmak için de başlamalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.