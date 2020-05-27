İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Ligler başlamazsa dibe vuracağız - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Federasyon başkanından acı itiraf! "Ligler başlamazsa..."

Başkanı Gravina: Ligler başlamazsa dibe vuracağız

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Ligler başlamazsa dibe vuracağız

Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın bir an önce başlaması gerektiğini belirtip, aksi takdirde onarılamaz bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle futbolun askıya alındığı 'da gözler 28 Mayıs'ta yapılacak toplantıya çevrilirken, Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan acı bir itiraf geldi.

Gravina, Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrası Riparte l'Italia'ya yaptığı açıklamada, "Federasyonun görevi, futbolun bir an önce ve güvenli bir biçimde başlamasını sağlamak. , her alanda büyük bir darbe vurdu. Bizim görevimiz ise İtalya'nın en azından açısından tekrar ayağa kalkmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Gravina, "İtalya'da futbol hemen başlamazsa, hasar onarılamayacak boyuta gelecek. Dibe vuracağız. Zararımız şimdiden 500 milyon euroyu geçti. 100.000 işçiyi, 1.4 milyon üyeyi ve 4.7 milyar euro ciroyu kurtarmalıyız. Kurtarmak için de başlamalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 27.05.2020
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