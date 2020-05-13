Arsenal ve Milan'ın ardından Cengiz Ünder'e bir talip daha çıktı!
İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. İngiliz devi Arsenal ve Milan'ın ardından Atalanta'nın da genç yıldızı listesine eklediği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre Arsenal ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.
Haberde Roma'nın bu yaz mali zorluklardan dolayı bazı değerli oyuncularını elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu isimlerden birinin de Cengiz Ünder olduğu kaydedildi.
Arsenal'in daha önce Henrikh Mkhitaryan'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.
İtalya'ya transfer olduğu günden beri attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatlayan ve Roma'da sevilen bir isim haline gelen Cengiz Ünder'in son talibi ise Atalanta oldu.
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