Arsenal ve Milan'ın ardından Cengiz Ünder'e bir talip daha çıktı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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ve Milan'ın ardından 'e bir talip daha çıktı!

Arsenal ve Milan'ın ardından Cengiz Ünder'e bir talip daha çıktı!

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu 'in talipleri artıyor. İngiliz devi ve Milan'ın ardından Atalanta'nın da genç yıldızı listesine eklediği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu 'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.

Haberde Roma'nın bu yaz mali zorluklardan dolayı bazı değerli oyuncularını elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu isimlerden birinin de Cengiz Ünder olduğu kaydedildi.

Arsenal'in daha önce 'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.

İtalya'ya transfer olduğu günden beri attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatlayan ve Roma'da sevilen bir isim haline gelen Cengiz Ünder'in son talibi ise Atalanta oldu.


  1. 13.05.2020
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